Nel quinto giorno delle recenti proteste in Iran, si registrano almeno otto vittime, segnando un'intensificazione dei disordini nelle aree rurali. Nel frattempo, Pezeshkian ha ricordato Soleimani, sottolineando le tensioni politiche e sociali che attraversano il paese. La situazione rimane complessa, con un aumento della violenza e una crescente attenzione internazionale sulla crisi in corso.

Nel quinto giorno della nuova ondata di proteste, nella giornata di ieri, si è raggiunto un nuovo picco di violenza: almeno 8 i morti confermati, in seguito al diffondersi dei disordini nelle province rurali della Repubblica Islamica. Le vittime, i dati e i tentativi di manipolarli. La Fars, agenzia semiufficiale, ha dapprima riferito dell’uccisione di 3 persone, poi aumentate a 7. Altri media, compresi quelli internazionali, hanno ripreso quei dati, mentre i media statali non hanno riconosciuto le violenze, né l’uccisione dei manifestanti. Una sola vittima è stata riconosciuta dall’IRNA, la principale agenzia di stampa statale: un membro delle forze di sicurezza nazionale, di cui non ha fornito altri dettagli. 🔗 Leggi su It.insideover.com

