Iran | i primi 8 morti della nuova protesta mentre Pezeshkian ricorda Soleimani
Nel quinto giorno delle recenti proteste in Iran, si registrano almeno otto vittime, segnando un'intensificazione dei disordini nelle aree rurali. Nel frattempo, Pezeshkian ha ricordato Soleimani, sottolineando le tensioni politiche e sociali che attraversano il paese. La situazione rimane complessa, con un aumento della violenza e una crescente attenzione internazionale sulla crisi in corso.
Nel quinto giorno della nuova ondata di proteste, nella giornata di ieri, si è raggiunto un nuovo picco di violenza: almeno 8 i morti confermati, in seguito al diffondersi dei disordini nelle province rurali della Repubblica Islamica. Le vittime, i dati e i tentativi di manipolarli. La Fars, agenzia semiufficiale, ha dapprima riferito dell’uccisione di 3 persone, poi aumentate a 7. Altri media, compresi quelli internazionali, hanno ripreso quei dati, mentre i media statali non hanno riconosciuto le violenze, né l’uccisione dei manifestanti. Una sola vittima è stata riconosciuta dall’IRNA, la principale agenzia di stampa statale: un membro delle forze di sicurezza nazionale, di cui non ha fornito altri dettagli. 🔗 Leggi su It.insideover.com
