Il concerto di Irama a Siena, tenutosi il 2 gennaio 2026 in Piazza del Campo, ha visto la partecipazione di oltre 30.000 spettatori. L’artista ha espresso la speranza di aver regalato momenti di leggerezza attraverso la sua musica, offrendo una serata di emozioni condivise per l’inizio del nuovo anno. Un evento che ha consolidato il ruolo di Siena come cornice di incontri culturali e musicali di rilievo.

Siena, 2 gennaio 2026 – E’ stato un successo il concerto di Irama. Piazza del Campo ha accolto oltre 30mila persone, per dare il benvenuto al nuovo anno. Un artista capace di emozionare i giovani, Irama, ma anche i meno giovani, tra canzoni intime e delicate, ballate latine e brani esplosivi: sono arrivati da tutta Italia e non solo, per sentire la sua voce, qualcuno anche al mattino presto sfidando il freddo che ha attanagliato San Silvestro. "Siena nel cuore”. A scaldare la serata, prima dell’ingresso di Irama, ci hanno pensato la giovane Annalaura Princiotto, un concentrato di grinta ed energia, e naturalmente lei, Samira Lui, frizzante e bellissima in abito bianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Irama: “Spero di avervi regalato leggerezza”. La notte magica di Siena tra emozioni e musica

Leggi anche: Irama incanta Piazza Duomo: emozioni e introspezione tra hit e nuove melodie

Leggi anche: Tra stornelli e Vip: la notte magica di Beppe Convertini a Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Irama: “Spero non mi ricordino per il gossip ma per la musica”/ “Maria De Filippi? Sempre pronta ad aiutarmi” - Irama, intervistato nel podcast BSMT, ha parlato di Amici, Maria De Filippi e del turbolento rapporto con il gossip: "Non l'ho mai vissuto bene" Irama, da Amici al rapporto con Maria De Filippi: ... ilsussidiario.net

IRAMA Fanclub - facebook.com facebook