Io sono Farah Tahir e Farah hanno un figlio insieme? Cosa accade
Nelle nuove puntate di Io sono Farah su Canale 5, i due protagonista si ritrovano di nuovo a lottare per salvare il piccolo Kerimsah. Ciò sta accadendo perché Ali Galip ha deciso di vendicarsi di Tahir e di colpirlo nel suo punto debole, ovvero tramite il bambino. Come? Chiedendo al nipote di uccidere il donatore di midollo arrivato appositamente dalla Spagna per aiutare Kerim a guarire. Bekir si rifiuta di compiere questa missione, in quanto sa che in ballo c’è la vita di un bambino innocente. Ma Ali Galip non si ferma e provvede per i fatti suoi a eliminare il donatore. A questo punto, Tahir e Farah devono trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
IO SONO FARAH 23–25 dicembre:Tahir e Farah quel bacio improvviso che li distrugge
«La situazione di Kerim mi sta distruggendo», confida Farah, mettendo a nudo tutta la sua angoscia per la salute del figlio. Su Canale 5, la serie turca "Io sono Farah" con Demet Özdemir e Engin Akyürek continua a tenere incollati milioni di spettatori ogni pom - facebook.com facebook
