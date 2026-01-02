Inzaghi torna sul suo passato | Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me

Simone Inzaghi riflette sul suo passato durante la conferenza stampa, sottolineando l’importanza di una partita che ricorderà sempre. Ha ripercorso momenti significativi della sua carriera, tra cui la vittoria dell’Al Hilal contro il Manchester City al Mondiale per Club dell’estate scorsa. Un’occasione per condividere con i media i ricordi di un episodio che ha lasciato un segno importante nel suo percorso professionale.

Simone Inzaghi è tornato a parlare in conferenza stampa soffermandosi su uno dei momenti più alti della sua recente carriera: la vittoria dell’Al Hilal contro il Manchester City al Mondiale per Club della scorsa estate. Un successo che, a distanza di mesi, è ancora vivido nella sua memoria. “È stata una grande impresa contro il City – ha spiegato il tecnico piacentino -. Guardiola è un amico e quella partita la ricorda bene anche lui. Penso che quella sfida e Inter-Barcellona siano due gare che porterò sempre con me. Pep ha riconosciuto i nostri meriti, dicendo che siamo stati bravi: batterli è stato qualcosa di speciale, una serata magnifica che tutti ricordiamo”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

