Inverno? Solo in cartolina | un anno all' insegna della varabilità | il calendario-meteo delle cipolle 2026

Il calendario-meteo delle cipolle 2026 di Alfio Lillini offre una previsione accurata e basata sull’antica tradizione. Attraverso l’osservazione delle cipolle, Lillini anticipa le variazioni climatiche per l’anno in corso, fornendo un quadro chiaro e affidabile delle condizioni meteorologiche previste. Un metodo che unisce tradizione e scienza per aiutare a pianificare al meglio le attività agricole e non solo.

