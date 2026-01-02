Inverno? Solo in cartolina | un anno all' insegna della varabilità | il calendario-meteo delle cipolle 2026
Il calendario-meteo delle cipolle 2026 di Alfio Lillini offre una previsione accurata e basata sull’antica tradizione. Attraverso l’osservazione delle cipolle, Lillini anticipa le variazioni climatiche per l’anno in corso, fornendo un quadro chiaro e affidabile delle condizioni meteorologiche previste. Un metodo che unisce tradizione e scienza per aiutare a pianificare al meglio le attività agricole e non solo.
ANCONA - L'anno è appena iniziato e, come da tradizione, Alfio Lillini ne prevede l'andamento metereologico dopo aver consultato le sue proverbiali cipolle. “Ci ha appena lasciato l'anno 2025 abbastanza siccitoso – spiega – con circa 15 di pioggia in meno caduta rispetto al dovuto, un marcato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
