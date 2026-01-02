Intossicazione dopo il cenone di Capodanno quasi tutti dimessi | al via le analisi sul cibo consumato

Dopo il cenone di Capodanno, diversi membri di una famiglia di Villanova Cepagatti sono stati ricoverati per sospetta intossicazione alimentare. La maggior parte dei pazienti è stata dimessa, mentre sono in corso analisi sulle pietanze consumate. L’indagine mira a chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza degli alimenti in future occasioni festive.

Quasi tutti dimessi i componenti della famiglia di Villanova Cepagatti che, subito dopo il cenone di Capodanno, sono finiti negli ospedali di Chieti, Pescara e Popoli per una presunta intossicazione alimentare. Quattro le ambulanze che sono intervenute la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: “Tutti in ospedale”. Nausea, vomito e febbre dopo cenone di Capodanno: 118 sul posto Leggi anche: Cenone di Capodanno, camminare 2 minuti dopo i pasti: tutti i benefici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cenone di fine anno, dai funghi alle conserve: le regole per evitare intossicazioni; INTOSSICAZIONE ALIMENTARE: DUE CASI SOSPETTI IN ABRUZZO RICOVERI DOPO CENONE DI CAPODANNO; Intossicazione al cenone di Capodanno, a Pescara una famiglia intera finisce in ospedale. Cosa è successo; Il cenone del 31 dicembre finisce male per 5 persone a causa di un'intossicazione alimentare, ricoverate. Intossicazione dopo il cenone di Capodanno, quasi tutti dimessi: al via le analisi sul cibo consumato - I componenti della famiglia di Villanova di Cepagatti finita in più ospedali per una presunta intossicazione alimentare stanno tornando a casa. ilpescara.it

Intossicati al cenone di Capodanno, quasi tutti dimessi - initi negli ospedali di Chieti, Pescara e Popoli per presunta intossicazione da cibo dopo il cenone di San Silvestro, sono ... msn.com

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE: DUE CASI SOSPETTI IN ABRUZZO, - Secondo quanto ricostruito, il gruppo era composto da diverse coppie, alcune con figli, di età intorno ai trent'anni. abruzzoweb.it

Dopo la presunta intossicazione da cibo per il cenone di San Silvestro sono già stati dimessi quasi tutti i componenti di una famiglia di Cepagatti, mentre altri sono ancora sotto osservazione #Pescara #Capodanno - facebook.com facebook

#CrasMontana | La 29enne Eleonora Palmieri è ricoverata con ustioni e intossicazione dopo l’incendio al bar Le Constellation. Chiarita nel pomeriggio la posizione di Giovanni Raggini, inizialmente indicato come disperso x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.