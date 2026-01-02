Intossicazione dopo il cenone di Capodanno quasi tutti dimessi | al via le analisi sul cibo consumato

Dopo il cenone di Capodanno, diversi membri di una famiglia di Villanova Cepagatti sono stati ricoverati per sospetta intossicazione alimentare. La maggior parte dei pazienti è stata dimessa, mentre sono in corso analisi sulle pietanze consumate. L’indagine mira a chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza degli alimenti in future occasioni festive.

Quasi tutti dimessi i componenti della famiglia di Villanova Cepagatti che, subito dopo il cenone di Capodanno, sono finiti negli ospedali di Chieti, Pescara e Popoli per una presunta intossicazione alimentare. Quattro le ambulanze che sono intervenute la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

