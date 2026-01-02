Intesa con Conte mai nata Lang può lasciare Napoli

Noa Lang, arrivato dal PSV lo scorso mercato estivo, potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Dopo un'intesa con l'ex tecnico Conte mai concretizzatasi, l’esterno olandese potrebbe trovare una nuova sistemazione. La situazione del giocatore si sta evolvendo, con possibilità di trasferimento che restano aperte. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di seguire le fonti ufficiali e le ultime notizie sul mercato azzurro.

L’esterno olandese può lasciare Napoli in questa finestra di mercato. Per Noa Lang, esterno olandese arrivato dal PSV nello scorso mercato estivo, si prospetta una . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

