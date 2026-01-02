Intesa con Conte mai nata Lang può lasciare Napoli
Noa Lang, arrivato dal PSV lo scorso mercato estivo, potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Dopo un'intesa con l'ex tecnico Conte mai concretizzatasi, l’esterno olandese potrebbe trovare una nuova sistemazione. La situazione del giocatore si sta evolvendo, con possibilità di trasferimento che restano aperte. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di seguire le fonti ufficiali e le ultime notizie sul mercato azzurro.
L’esterno olandese può lasciare Napoli in questa finestra di mercato. Per Noa Lang, esterno olandese arrivato dal PSV nello scorso mercato estivo, si prospetta una . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Lang scatena il terremoto a Napoli, Conte accusato: “Con lui ho parlato…”
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Conte può lasciare il Napoli, i nuovi acquisti non incidono. Spalletti cambierà così la squadra dopo la sosta
Intesa con Conte mai nata, Lang può lasciare Napoli - Per Noa Lang, esterno olandese arrivato dal PSV nello scorso mercato estivo, si ... forzazzurri.net
Napoli scatenato per Conte: preso Lang e c’è il sì di Nunez - Operazione in chiusura col Psv per 28 milioni; mentre il gioiello olandese ha già trovato l’intesa coi Campioni d’Italia per un ... tuttosport.com
Neres e Lang, la strana coppia del gol: ecco la nuova ricetta di Conte per l'attacco - Oltre a quella capacità di cercarsi e trovarsi anche senza guardarsi, parlando la stessa lingua del pallone. gazzetta.it
Beatrice Cenci - Il delitto che sconvolse Roma
Uno scudetto e due trofei in un anno: perché De Laurentiis vuole Conte fino al 2029 Quando Conte ha firmato con il Napoli nell'estate 2024, l'intesa era già chiara ed era stato deciso il contratto triennale fino al 30 giugno 2027. Un ingaggio da circa 6 milion - facebook.com facebook
Aurelio De Laurentiis vuole blindare Antonio Conte Stando a quanto riportato da Repubblica, il presidente del Napoli vorrebbe offrire un rinnovo biennale al tecnico. Portando quindi la scadenza al 2029 L'intesa tra i due sembrerebbe sempre più forti e l'al x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.