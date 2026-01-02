Inter su Palestra ma stuzzica Cancelo Il Diavolo vede Gatti però la Juve

Con l'apertura della sessione invernale di calciomercato, il panorama del calcio italiano si prepara a nuovi sviluppi. Le principali squadre, tra cui Juventus e Inter, sono attivamente alla ricerca di rinforzi per rafforzare le proprie rose. Tra trattative, svelamenti e possibili colpi, l'inverno 2026 si preannuncia ricco di movimenti che potrebbero influenzare gli equilibri del campionato.

L'arrivo del 2026 porta in dote anche l'apertura della sessione invernale di calciomercato. Mai come quest'anno si preannuncia ricca di affari e operazioni, visto che tutte le big sono alla ricerca, per motivi diversi, di rinforzi. Partiamo, in rigoroso ordine di classifica, dall'Inter di Chivu, che vorrebbe trovare nella calza della Befana un esterno destro e un centrale difensivo. Potendo spendere 60-70 milioni senza batter ciglio, la sensazione è che i dirigenti nerazzurri porterebbero a casa per la fascia l'enfant prodige Marco Palestra (servono però 40 milioni) e dietro uno tra Tarik Muharemovic (Sassuolo) e Mario Gila (Lazio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter su Palestra ma stuzzica Cancelo. Il Diavolo vede Gatti però la Juve... Leggi anche: Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela: «Su Palestra c’è grande attenzione da parte di Inter e Juve. L’idea dell’Atalanta e del Cagliari però…» Leggi anche: Palestra Juve, l’investitura di quel giornalista: «Mi ricorda Joao Cancelo. Nell’Arsenal giocherebbe da titolare» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter su Palestra ma stuzzica Cancelo. Il Diavolo vede Gatti però la Juve.... Inter su Palestra ma stuzzica Cancelo. Il Diavolo vede Gatti però la Juve... - La Signora su Lucca L'arrivo del 2026 porta in dote anche l'apertura della sessione invernale di calciomercato. ilgiornale.it

L'Al-Hilal pagherà parte dell'ingaggio di Cancelo. Ora l'Inter aspetta l'ok del giocatore - I sauditi sono pronti a contribuire allo stipendio di 15 milioni l'anno. msn.com

Mercato Inter, bomba di Fabrizio Romano: ecco cosa sta succedendo con Cancelo - Arrivano novità importanti su Joao Cancelo, parla Fabrizio Romano: l'esterno può davvero tornare all'Inter? spaziointer.it

Sfida all’#Inter per #Palestra Ma occhio a queste alternative - facebook.com facebook

Sfida all’ #Inter per #Palestra Ma occhio a queste alternative x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.