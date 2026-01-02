Inter nuovo prestito per Carboni | Racing in chiusura

L’Inter annuncia un nuovo prestito per Carboni, mentre il Racing si avvicina alla fase conclusiva. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, la squadra nerazzurra si prepara a riprendere il cammino nel 2026, valutando le prossime mosse di mercato e rinforzi. La società mantiene un occhio attento alle opportunità per rafforzare la rosa e affrontare al meglio le sfide della stagione.

L'anno nuovo ha appena aperto i battenti e per l'Inter è tempo di valutazioni. Archiviata la vittoria per 1-0 con l'Atalanta, i nerazzurri vogliono cominciare nel migliore dei modi il 2026. L'obiettivo è quello di arricchire il palmares, dopo un 2025 concluso senza trofei e con l'amaro in bocca. Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe alle prese con le prime valutazioni della sessione invernale di calciomercato. La finestra di riparazione diventa infatti fondamentale per puntellare una rosa ben fornita, con acquisti importanti e le cessioni inevitabili di quei calciatori che non rientrano nei piani di Cristian Chivu.

