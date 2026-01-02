Inter nuovo prestito per Carboni | Racing in chiusura

L’Inter annuncia un nuovo prestito per Carboni, mentre il mercato si avvicina alla fase conclusiva. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, la squadra si prepara ad affrontare le sfide del 2026 con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato. La gestione delle operazioni di mercato resta un elemento chiave per le strategie della società, che continua a valutare le opportunità di rafforzamento.

L’anno nuovo ha appena aperto i battenti e per l’Inter è tempo di valutazioni. Archiviata la vittoria per 1-0 con l’Atalanta, i nerazzurri vogliono cominciare nel migliore dei modi il 2026. L’obiettivo è quello di arricchire il palmares, dopo un 2025 concluso senza trofei e con l’amaro in bocca. Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe alle prese con le prime valutazioni della sessione invernale di calciomercato. La finestra di riparazione diventa infatti fondamentale per puntellare una rosa ben fornita, con acquisti importanti e le cessioni inevitabili di quei calciatori che non rientrano nei piani di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

