Inter non solo Cancelo | già in cassaforte il colpo per giugno | CMIT

L’Inter si prepara al mercato estivo con negoziati già avviati, tra cui l’acquisto di Cancelo e altri profili. La società nerazzurra, guidata da Marotta e Ausilio, ha concluso l’anno in testa alla classifica, rafforzando le proprie strategie per il futuro. La finestra di gennaio si annuncia intensa, con diverse operazioni in cantiere. Un momento di attenta pianificazione per consolidare la squadra e affrontare la seconda parte della stagione.

Mercato in fermento per la società nerazzurra tra la sessione di gennaio e quella estiva. Le mosse di Marotta e Ausilio L’ Inter non fallisce l’esame Atalanta nell’ultimo impegno dell’anno e chiude in testa alla classifica il 2025, in attesa di un gennaio caldissimo tra campo e mercato. Chivu e la dirigenza sono a caccia di un esterno, con il ritorno di Cancelo che è più di una semplice suggestione. Ausilio sta provando seriamente a riportare a Milano per sei mesi il laterale portoghese, con l’obiettivo di coprire l’assenza di un titolarissimo come Dumfries che non rientrerà prima di marzo. Tutto dipenderà però dall’Al-Hilal, club che ha scaricato il giocatore e che dovrà coprire almeno il 50% dell’ingaggio affinché si materializzi il Cancelo-bis in Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

