Inter news Bonny e Darmian saltano il Bologna | ecco la data del rientro

L’Inter dovrà fare a meno di Bonny e Darmian nella prima partita del 2026 contro il Bologna, in programma domenica sera a San Siro. Cristian Chivu non potrà contare su entrambi, che sono indisponibili per motivi ancora non comunicati. La sfida rappresenta un primo banco di prova per la squadra, che dovrà affrontare la gara con le risorse disponibili e valutare le prossime strategie di formazione.

Inter news. Cristian Chivu dovrà rinunciare sia ad Ange-Yoan Bonny sia a Matteo Darmian per la prima gara del 2026, che vedrà l' Inter affrontare il Bologna domenica sera a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata odierna entrambi hanno svolto lavoro personalizzato, ma con tempi di recupero differenti. L'attaccante francese, che già domani potrebbe tornare a lavorare parzialmente con il gruppo, punta a rientrare tra i convocati per la trasferta di Parma del 7 gennaio. Per Darmian, invece, il rientro in campo è previsto più avanti: l'obiettivo è tornare a disposizione per il big match contro il Napoli in programma l'11 gennaio.

