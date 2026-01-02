Inter il caso di Tomas Palacios | futuro incerto per il difensore argentino

Tomas Palacios, difensore argentino dell’Inter, sta affrontando un momento di incertezza in questa stagione. La sua situazione contrattuale e il ruolo in squadra sono al centro delle discussioni, potenzialmente influenzando le decisioni sul mercato invernale. Analizzare il suo percorso e le prospettive future permette di comprendere meglio le dinamiche strategiche del club e le possibili evoluzioni della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Inter, Tomas Palacios sta vivendo una stagione da separato in casa: può essere lui la chiave per sbloccare il mercato invernale. Il caso del difensore argentino Tomas Palacios continua a destare curiosità in casa Inter. Arrivato a fine mercato la scorsa estate, il 22enne non è riuscito a incidere nel destino nerazzurro, trovando pochissimo spazio. Attualmente infortunato, Palacios dovrà restare fuori almeno per altri 20 giorni, come riportato da Gazzetta dello Sport. A causa di questo infortunio e della sua situazione contrattuale, il club sta riflettendo sul futuro del giovane difensore, che potrebbe anche essere ceduto a breve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, il caso di Tomas Palacios: futuro incerto per il difensore argentino Leggi anche: Calciomercato Inter, Tomas Palacios verso il ritorno in Argentina Leggi anche: Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore: le sue condizioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. FcIN - Palacios insiste per restare a Milano, l'Inter spera di cederlo. Un aspetto sarà determinante; Qui Appiano: Acerbi in gruppo, punta il Bologna; Inter, in dubbio la presenza di Bonny a Parma. Quasi sicuramente invece ci sarà Darmian; GdS - Palacios infortunato e sul mercato. Ma l'argentino complica i piani dell'Inter. Inter, Palacios ai margini: vuole restare, no alla cessione. "La situazione cambia se..." - Il difensore è fuori dai piani dei nerazzurri ma non vuole partire prima dell'estate: una possibile soluzione per l'addio ... msn.com

FcIN - Palacios insiste per restare a Milano, l'Inter spera di cederlo. Un aspetto sarà determinante - L’inizio del 2026 sarà decisivo per capire il futuro prossimo di Tomas Palacios. msn.com

Il Monza rende noto l'ingaggio di Tomas Palacios. Arriva dall'Inter in prestito - Sul calciomercato dell'Inter, ieri in conferenza stampa mister Inzaghi s'èi era espresso così: "Palacios al Monza, Buchanan potrebbe partire: in caso di doppia cessione, si aspetta un rinforzo? tuttomercatoweb.com

C'è l'apertura dell'Al Hilal a pagare una parte abbondante dell'ingaggio di #Cancelo. Il portoghese ha toccato con mano quanto la volontà dell' #Inter sia quella di chiudere in tempi brevissimi: in ogni caso un ritorno in nerazzurro è una prospettiva che stuzzica x.com

Maignan è un caso, sul portiere rossonero c’è anche l’Inter. La Juventus tenta il centrale argentino Senesi. Insigne alla Lazio - facebook.com facebook

