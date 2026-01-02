Inter caccia al dopo Acerbi | Muharemovic stuzzica Ausilio

Con l'apertura del mercato invernale, le squadre iniziano a pianificare le proprie strategie di rafforzamento. Tra le operazioni più discusse c'è la possibile sostituzione di Francesco Acerbi, con Muharemovic come possibile alternativa. La prossima finestra di mercato rappresenta un'occasione importante per le società di intervenire e migliorare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Il 2026 ha ufficialmente aperto i suoi battenti e con questo anche il calciomercato invernale, fondamentale per ogni club. Tra questi l’Inter, che ha concluso al meglio il suo 2025 con la vittoria per 1-0 con l’Atalanta. Un successo fondamentale, per mantenere il primato in classifica di fronte alla concorrenza. I nerazzurri si affacciano alla finestra di riparazione con il desiderio di regalare rinforzi di spessore a Cristian Chivu, per rimanere davanti a tutti nella lotta Scudetto. Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Piero Ausilio si sarebbe messo al lavoro per delineare il futuro del club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

