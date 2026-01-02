Con l'apertura del 2026, il calciomercato invernale prende il via, offrendo nuove opportunità per le società di rinforzare le proprie rose. Tra le trattative in corso, si segnala l'interesse dell'Inter per Muharemovic, con Ausilio attento alle possibili opzioni di mercato. In questo contesto, le strategie di acquisto e cessioni rappresentano elementi chiave per la stagione dei nerazzurri.

Il 2026 ha ufficialmente aperto i suoi battenti e con questo anche il calciomercato invernale, fondamentale per ogni club. Tra questi l’Inter, che ha concluso al meglio il suo 2025 con la vittoria per 1-0 con l’Atalanta. Un successo fondamentale, per mantenere il primato in classifica di fronte alla concorrenza. I nerazzurri si affacciano alla finestra di riparazione con il desiderio di regalare rinforzi di spessore a Cristian Chivu, per rimanere davanti a tutti nella lotta Scudetto. Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Piero Ausilio si sarebbe messo al lavoro per delineare il futuro del club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, caccia al dopo Acerbi: Muharemovic stuzzica Ausilio

Leggi anche: Inter, caccia al dopo Acerbi: Muharemovic stuzzica Ausilio

Leggi anche: Inter, caccia al dopo Acerbi: Gila entra in corsa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter, Acerbi e De Vrij possono partire: cosa filtra sul loro futuro e i nomi dei sostituti; Inter, Oaktree investe sull’erede di Acerbi: Hien prima scelta, 2 alternative. E Bertola…; De Vrij e Acerbi in forse ma non solo: rivelato un addio certo all'Inter per gennaio; Inter, tabù Bologna da sfatare: Chivu con i migliori, un solo dubbio. Acerbi….

CdS - Inter al completo anche se parte Acerbi. Ma l'innesto in difesa non è da escludere - Nel caso in cui la trattativa per Cancelo quindi per Acerbi dovesse andare in porto "l'Inter andrebbe a caccia di un altro difensore? msn.com