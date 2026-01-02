Inter-Bologna il primo sold-out del 2026 | le info utili per i tifosi

L’incontro tra Inter e Bologna, in programma domenica 4 gennaio alle 20:45 a San Siro, segna il primo sold-out del 2026 per i nerazzurri. In questa occasione, i tifosi potranno seguire dal vivo la squadra nel primo match casalingo dell’anno, in un evento che rappresenta un momento importante per l’Inter e i suoi sostenitori. Di seguito, tutte le informazioni utili per assistere alla partita.

Inter-Bologna. Il 2026 dell'Inter si apre nel segno della passione nerazzurra. Domenica 4 gennaio, alle ore 20:45, i nerazzurri torneranno in campo a San Siro per affrontare il Bologna, inaugurando il nuovo anno solare davanti al proprio pubblico. Dopo quasi un mese di assenza dal Meazza, la squadra di Cristian Chivu ritroverà i tifosi in una serata che si preannuncia speciale. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: San Siro viaggia spedito verso il tutto esaurito e restano disponibili soltanto gli ultimi biglietti rimessi in vendita dagli abbonati Full. I tagliandi possono essere acquistati online, mentre eventuali ultime disponibilità saranno in vendita anche domenica presso le biglietterie dello stadio, aperte a partire dalle 17:45.

