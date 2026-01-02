Inter-Bologna domenica 04 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Sempre spettacolo negli ultimi precedenti

L'incontro tra Inter e Bologna, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un appuntamento importante del campionato. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando anche gli ultimi precedenti che hanno sempre regalato partite spettacolari. La capolista Inter affronta un Bologna spesso ostico nelle ultime stagioni, in un match che promette interesse e attenzione.

La capolista Inter si trova ad affrontare nel prossimo turno il Bologna, squadra tabù negli ultimi anni per il Biscione. La sfida va in scena domenica sera a San Siro e chiude il sipario sulla 18esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si trovano di fronte a qualche giorno di distanza dal.

Gli ultimi precedenti tra Inter e Bologna Per anni non c’è praticamente stata partita: l’Inter ha dominato la sfida, costruendo una tradizione nettamente favorevole. Questo fino ai due clamorosi 6-1 a San Siro arrivati nel 2021 e nel 2022, fotografie di un c - facebook.com facebook

