Insegue un pusher e precipita Comandante della locale ferito riesce a bloccare lo spacciatore

Un comandante della locale, inseguendo uno spacciatore, è precipitato da circa sei metri, riportando distorsioni, contusioni e dolore. Nonostante le ferite, è riuscito a rialzarsi e a bloccare l’operatore del traffico di droga, dimostrando determinazione e senso del dovere. Questo episodio evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità, anche in situazioni di grande rischio e difficoltà.

Nonostante il volo di una mezza dozzina di metri, la distorsione a ginocchio, la forte botta alla schiena, i lividi, i graffi e il dolore lancinante, si è subito rialzato per continuare a rincorrere il fuggitivo. Solo quando lo ha placcato, fermato e poi arrestato, affidandolo ad un collega, si è accasciato a terra esausto e ha finalmente chiesto aiuto. In manette è finito uno spacciatore marocchino di 27 anni, ricercato anche per aver rapinato a metà settembre un tassista che lo aveva portato da Lecco a Colico. Il comandante della Polizia locale dell'Altolario nei giorni scorsi è precipitato in una scarpata per catturare uno spacciatore accusato per rapina.

