Insegnare cittadinanza attiva a bambini di otto anni bastano semplici attività Ecco quali
Insegnare cittadinanza attiva ai bambini di otto anni può essere semplice e efficace attraverso attività pratiche e coinvolgenti. A questa età, i bambini stanno sviluppando le prime competenze sociali e cognitive, e rappresentano un momento ideale per introdurre valori di partecipazione e responsabilità. Ecco alcune attività che aiutano a sensibilizzare i più giovani alla cittadinanza e al ruolo di ognuno nella comunità.
Otto anni non sono solo un numero. A otto anni un bambino ha già imparato a leggere, a scrivere, a contare; ha scoperto che le parole possono aprire mondi, che i numeri organizzano la realtà, che il pensiero permette di fare ipotesi, confrontare, scegliere. Ha già sperimentato cosa significhi stare insieme ai compagni di classe, agli amici del cortile, ai vicini di banco con cui si litiga e ci si riconcilia. È proprio in questa età che si apre una nuova finestra evolutiva, decisamente sociale, in cui si impara non solo a stare con gli altri, ma a stare per gli altri, dentro un quadro di regole condivise che sono alla base della convivenza civile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
