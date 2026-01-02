Inquinamento in città scatta il primo ' stop' dell' anno | tre giorni di limitazioni per le auto

Inizia l'anno con le prime restrizioni sul traffico in città, a causa dell'inquinamento atmosferico. Per tre giorni, saranno in vigore misure temporanee che limitano la circolazione delle auto, al fine di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Questi provvedimenti rappresentano un intervento necessario per affrontare le criticità ambientali e tutelare la salute dei cittadini.

Primo stop dell'anno per le auto. Tornano, infatti, le misure emergenziali, causa smog in città (con addirittura tre giorni di limitazioni). L’ultimo bollettino di Arpae, in ordine di tempo, evidenzia restrizioni per le giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 gennaio. Nello specifico, è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

