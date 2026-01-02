Inquinamento in città scatta il primo ' stop' dell' anno | tre giorni di limitazioni per le auto

Inizia l'anno con le prime restrizioni sul traffico in città, a causa dell'inquinamento atmosferico. Per tre giorni, saranno in vigore misure temporanee che limitano la circolazione delle auto, al fine di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Questi provvedimenti rappresentano un intervento necessario per affrontare le criticità ambientali e tutelare la salute dei cittadini.

