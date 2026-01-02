Inquinamento dell’aria Legambiente | Bene le città ora a soffrire sono i piccoli centri

Nel 2025, la qualità dell’aria in Lombardia mostra segnali di miglioramento, con una diminuzione delle polveri sottili secondo i dati di Arpa. Mentre le grandi città beneficiano di questa tendenza, i piccoli centri continuano a affrontare sfide legate all’inquinamento atmosferico. È importante monitorare e promuovere politiche sostenibili per garantire un ambiente più salubre per tutte le comunità.

Il 2025 chiude con segnali positivi per la qualità dell’aria in Lombardia. I dati delle centraline Arpa mostrano una riduzione delle polveri sottili quasi in tutta la regione, anche grazie a un inverno con meno giornate fredde e stagnanti. Restano però preoccupanti i picchi di inquinamento stagionale, in particolare nelle aree ad alta intensità zootecnica e nei piccoli e medi centri urbani. Nei capoluoghi pedemontani come Varese, Como, Sondrio, Lecco e Bergamo la qualità dell’aria è in netto miglioramento e gli obiettivi europei per il 2030 sono ormai a portata di mano. Migliora anche nell’Est Lombardia, con Brescia e Mantova più pulite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

