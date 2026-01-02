Sei ufficialmente iniziata l’era Mamdani a New York. Zohran Mamdani ha prestato giuramento come nuovo sindaco, in un cerimoniale discreto e simbolico, presso un’antica stazione della metropolitana. Con questa cerimonia, l’icona della sinistra si impegna a rappresentare i principi e le aspettative della sua comunità, sottolineando un passaggio importante nella politica locale.

Ha giurato a mezzanotte, Zohran Mamdani (foto), in un’antica stazione della metropolitana in disuso, a pochi metri dal suo nuovo ufficio da sindaco di New York. Ha giurato nelle mani di Letitia James, pubblico ministero e storico rivale sia di Donald Trump che dello sconfitto Andrew Cuomo, una donna nera di fede cristiana. Ma ha giurato sul Corano, il centododuesimo sindaco di New York, per la prima volta nella storia: fiero della sua appartenenza e della sua storia. Dodici ore dopo il giuramento ufficiale in forma privata, una cerimonia pubblica all’aperto, nonostante le temperature negative e il vento sferzante: decine di migliaia di persone davanti ai maxischermi lungo Broadway e i big Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders ad accompagnarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inizia ufficialmente l’era Mamdani. L’icona della sinistra giura sul Corano

