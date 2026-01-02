Oggi prende il via ufficialmente la sessione di calciomercato invernale. Tra le operazioni più attese, si parla della possibile partenza di Capitan Marin dalla Torre, un movimento che potrebbe influenzare le future strategie della squadra. Questa finestra rappresenta un momento di riflessione e pianificazione per club e calciatori, con molte trattative ancora da definire.

Di Lorenzo Vero Il 2 gennaio significa una cosa all’interno del calendario calcistico: è ufficialmente iniziata la finestra invernale di calciomercato. Una sessione nella quale, come noto, la dirigenza nerazzurra cercherà di consegnare ad Alberto Gilardino una formazione rinforzata soprattutto in zona offensiva, tra attaccanti, trequartisti e centrocampisti. Certo è poi che la società sarà vigile e pronta a ben accogliere eventuali occasioni che potrebbero presentarsi in altri ruoli. Gennaio potrebbe rappresentare anche il mese in cui il Pisa e i propri tifosi potrebbero salutare una vera e propria bandiera: Marius Marin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inizia ufficialmente la sessione di calciomercato. Capitan Marin potrebbe salutare la Torre

