Inizia l' anno abbandonando il cane denunciato

Inizia l'anno con un atto di abbandono: un uomo ha lasciato il suo cane legandolo a un palo in una zona meno affollata, dopo aver deciso di spostarsi nelle vie vicine. Un comportamento che solleva interrogativi sulla tutela degli animali e sulla responsabilità individuale, richiamando l'attenzione sulla necessità di rispettare le norme e promuovere un trattamento etico degli animali domestici.

Il luogo dove aveva scelto di abbandonarlo era troppo affollato, così ha deciso di spostarsi nelle vie limitrofe, legare il cane a un palo e lasciarlo lì. Per fortuna le indagini della polizia locale hanno permesso di risalire all'autore del gesto, che è stato denunciato.Il cane è stato trovato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

