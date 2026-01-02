Infortunio Dumfries i rumors sul suo recupero E il futuro…

Aggiornamenti sull'infortunio di Dumfries: si fanno strada voci riguardo ai tempi di recupero e alle possibili decisioni sul suo futuro. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle evoluzioni che potrebbero influenzare la sua presenza nelle prossime competizioni. Restano da chiarire i dettagli sul percorso di riabilitazione e le eventuali scelte del club in relazione al giocatore.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, arrivano dei rumors davvero molto importanti sul recupero e anche sul suo futuro. Vediamo insieme tutte le novità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Denzel Dumfries — l'esplosivo esterno olandese pilastro della fascia destra — è atteso a Milano per metà gennaio. Il calciatore sta svolgendo la fisioterapia in patria per curare il serio infortunio muscolare, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d'Italia, per l'inizio di marzo. Nel frattempo, i nerazzurri contano di recuperare Matteo Darmian, l'esperto e duttile jolly difensivo prezioso per la sua affidabilità tattica, già per la trasferta di Parma.

