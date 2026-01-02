Infortunio De Bruyne massima cautela per evitare ricadute | l’avvertimento dei medici dal Belgio

L’infortunio di Kevin De Bruyne rimane una preoccupazione per il Napoli. I medici belgi raccomandano massima cautela per evitare ricadute e complicazioni, considerando il lungo periodo di fermo del centrocampista. Il suo rientro, previsto a inizio marzo, richiede attenzione e pazienza da parte della squadra e dei tifosi, per garantire una piena ripresa e un ritorno in campo in condizioni ottimali.

L'infortunio di Kevin De Bruyne continua a condizionare i piani del Napoli. Il centrocampista belga è fermo da diverse settimane e il suo rientro è previsto solo all'inizio di marzo, una data che impone ancora pazienza all'ambiente azzurro. Un'assenza pesante, soprattutto per un calciatore chiamato a dare qualità ed esperienza in una fase cruciale della .

