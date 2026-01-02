Infortunati Juve | tornano Conceicao e Cabal col Lecce ma si ferma di nuovo Milik! Le sue condizioni e tutti gli assenti domani all’Allianz Stadium

Luciano Spalletti ha comunicato il ritorno di Conceicao e Cabal in vista della sfida contro il Lecce all’Allianz Stadium, mentre Milik si ferma nuovamente a causa di un infortunio. Di seguito, tutte le ultime notizie sugli assenti e le condizioni dei giocatori, per preparare al meglio la partita che si terrà domani.

Infortunati Juve, Luciano Spalletti annuncia il ritorno di Conceicao e fa il punto sugli infortunati in vista del Lecce. La Juventus si avvicina all’esordio del 2026 contro il Lecce con un mix di notizie agrodolci provenienti dall’infermeria della Continassa. Nella conferenza stampa di vigilia, Luciano Spalletti ha sciolto le riserve su alcuni elementi chiave della rosa, ufficializzando un recupero fondamentale per le dinamiche offensive della squadra. La notizia più lieta riguarda Francisco Conceicao: l’esterno portoghese ha smaltito completamente i problemi fisici delle ultime settimane ed è pronto a tornare tra i convocati, offrendo al tecnico un’opzione di qualità assoluta per spaccare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

