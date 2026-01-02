Influenza ordine dei medici Firenze | Virus in forte circolazione non va preso sotto gamba

L'Ordine dei Medici di Firenze evidenzia un'intensa circolazione del virus influenzale nel territorio metropolitano. Elisabetta Alti, vicepresidente, invita a considerare con attenzione questa situazione, sottolineando l'importanza di adottare misure di prevenzione adeguate. La diffusione dell'influenza richiede attenzione e responsabilità da parte della popolazione, per tutelare la salute pubblica in questa fase di forte circolazione virale.

Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, commenta l'andamento dell'Influenza in citta' e nel territorio metropolitano. "Il virus influenzale sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

