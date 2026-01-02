Influenza infezioni respiratorie in calo durante le feste | 820mila casi in una settimana Abruzzo a intensità media

Durante le festività natalizie, si registra una diminuzione temporanea dei casi di influenza e infezioni respiratorie, con circa 820.000 nuovi contagi in una settimana. Tuttavia, il virus resta presente e potrebbe riprendere a diffondersi nelle settimane successive. In Abruzzo, l’attività influenzale si attesta a un livello medio, segnalando la necessità di monitorare l’evoluzione della situazione.

Le festività natalizie rallentano temporaneamente la diffusione dell'influenza, ma il virus continua a circolare e potrebbe tornare a colpire con forza nelle prossime settimane. È quanto emerge dal rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi e rilanciato da Adnkronos, che fotografa.

