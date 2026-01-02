Influenza in Italia | casi in calo per effetto delle vacanze di Natale ma alcune regioni restano più colpite

Il rapporto RespiVirNet dell’ISS indica un calo dei casi di influenza in Italia durante la settimana di Natale, con circa 820 diagnosi registrate. Tuttavia, alcune regioni continuano a essere più colpite rispetto ad altre. Questi dati evidenziano una temporanea diminuzione dei contagi, probabilmente influenzata dalle festività, ma sottolineano l’importanza di mantenere attenzione e precauzioni nella lotta contro l’influenza.

Il nuovo rapporto RespiVirNet dell’ISS segnala un calo dei casi di influenza durante la settimana di Natale, con circa 820.000 sindromi simil-influenzali. L’infettivologo Bassetti sottolinea il ruolo della vaccinazione nelle differenze regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

