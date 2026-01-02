Influenza di Natale | 820mila italiani a letto le vere ragioni della frenata

Durante la settimana di Natale, in Italia si sono registrati circa 820mila nuovi casi di influenza, indicando un rallentamento rispetto ai periodi precedenti. Questa diminuzione evidenzia un cambiamento nella dinamica della diffusione stagionale, che merita attenzione per comprendere meglio le cause e le implicazioni per la salute pubblica. Analizzare le ragioni di questa frenata può aiutare a pianificare efficaci strategie di prevenzione e gestione.

La super influenza in Italia sembra aver rallentato la sua corsa: sono stati circa 820mila infatti i nuovi casi nella settimana di Natale, dal dal 22 al 28 dicembre. Mentre il totale dall’inizio della sorveglianza sale a 6,7 milioni di casi. Il nuovo report RespiVirNet appena pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) segnala dunque una frenata rispetto ai 980.000 contag i segnalati nella settimana precedente. Ma per gli esperti è davvero troppo presto per cantar vittoria. “Si tratta di un calo classico di ogni periodo festivo ”, commenta a LaPresse Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Influenza di Natale: 820mila italiani a letto, le vere ragioni della frenata Leggi anche: Influenza, quasi un milione di italiani a letto in sette giorni: vicino il picco della variante K Leggi anche: Influenza, in rapido aumento il numero degli italiani costretti a restare a letto. Male le Marche Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Influenza di Natale: 820mila italiani a letto, le vere ragioni della frenata - La super influenza in Italia sembra aver rallentato la sua corsa: sono stati circa 820mila infatti i nuovi casi nella settimana di Natale, dal dal 22 al 28 dicembre. lapresse.it

