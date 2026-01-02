Influenza Ciccozzi | Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere

L'influenza ha registrato una leggera diminuzione, considerata una variazione fisiologica legata anche ai sistemi di sorveglianza che rallentano durante le festività natalizie. Secondo Ciccozzi, questa fase di rallentamento è temporanea e la crescita dei casi riprenderà nel prossimo periodo. È importante monitorare costantemente l’andamento delle infezioni influenzali per una corretta gestione delle eventuali misure di prevenzione.

Influenza. Piccola frenata durante le festività. Iss: “Incidenza in calo per chiusura delle scuole” - influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, risultano essere circa 582. quotidianosanita.it

Influenza 2025, il picco è arrivato: “Ma non è ancora finita”. A che punto siamo ora - "Finalmente per gli estimatori del picco influenzale oggi possiamo dire che lo abbiamo ... quotidiano.net

Su cosa succede se non si fa il richiamo vaccinale contro tetano, difterite e pertosse “ci sono scuole di pensiero un po’ diverse. Non hai gli anticorpi che arrivano subito ad attaccare, però hai la memoria immunologica” dice in questo video Massimo Ciccozzi, p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.