Influenza Ciccozzi | Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere

L'influenza ha registrato una leggera diminuzione, considerata una variazione fisiologica legata anche ai sistemi di sorveglianza che rallentano durante le festività natalizie. Secondo Ciccozzi, questa fase di rallentamento è temporanea e la crescita dei casi riprenderà nel prossimo periodo. È importante monitorare costantemente l’andamento delle infezioni influenzali per una corretta gestione delle eventuali misure di prevenzione.

"C'è stata un piccola frenata dell'influenza, fisiologica, dovuta anche ai conteggi dei sistemi di sorveglianza che sotto le feste di Natale rallentano. Mi aspetto un aumento dei contagi già dal prossimo bollettino ma l'importante è che i vaccinati hanno sintomatologia molto più lieve rispetto ai non immunizzati che però vanno ad intasare i

