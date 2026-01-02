Influenza ancora molti fiorentini con sintomi Virus in forte circolazione non va preso sotto gamba

A Firenze, l’influenza continua a colpire numerosi cittadini, con sintomi come febbre, dolori muscolari, affaticamento e problemi respiratori. Il virus rimane molto diffuso, influenzando ancora molte persone e richiedendo attenzione. È importante non sottovalutare questa situazione e adottare le misure di prevenzione adeguate per tutelare la propria salute e quella degli altri.

Febbre, dolori muscolari, stanchezza e disturbi respiratori. A Firenze sono ancora molte le persone bloccate a letto dall’influenza e il virus “sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti”. A dirlo è Elisabetta Alti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Influenza e virus respiratori, la stagione parte con un'incidenza superiore. Già molti riminesi ko a letto Leggi anche: Influenza K, sintomi e diffusione del virus che sta mettendo ko La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Feste rovinate (e sotto le coperte): tutti a letto con l’influenza. Febbre alta e dolori: quanto dura, sintomi, consigli; Influenza, boom di casi in Toscana: salgono ricoveri e crisi respiratorie – «Tre mosse per sconfiggerla subito»; Influenza, l'Ordine dei Medici: 'Virus in forte circolazione, a Firenze tante persone costrette a casa'; L'influenza corre, aumentano i contagi: sintomi e cos'è la variante K. Influenza, i medici avvertono: “Virus da non prendere alla leggera, ecco perché” - La vicepresidente dell’Ordine, Alti: “Colpiti soprattutto bambini e ragazzi. lanazione.it

Feste rovinate (e sotto le coperte): tutti a letto con l’influenza. Febbre alta e dolori: quanto dura, sintomi, consigli - La diffusione del virus riguarda soprattutto bambini e giovani adulti, mentre gli anziani risultano relativamente più protetti grazie ai vaccini. lanazione.it

I sintomi dell’influenza K: cosa sapere - Scopri i sintomi dell'influenza K: febbre alta, dolori muscolari e affaticamento che la distinguono dal semplice raffreddore. microbiologiaitalia.it

Feste di fine anno segnate dall’influenza: Per molti calabresi le festività natalizie e i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno si sono svolti tra le mura di casa, lontano da pranzi affollati e brindisi. L’influenza stagionale,... - facebook.com facebook

L’influenza stagionale ha raggiunto un’intensità molto alta in Sicilia e alta in Campania, segnalando un picco anticipato e aggressivo. L’ultimo bollettino nazionale Influnet, relativo alla settimana 51 (16-22 dicembre), dipinge un quadro in netta accelerazione, c x.com

