Influenza ancora molti fiorentini con sintomi Virus in forte circolazione non va preso sotto gamba

Da firenzetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, l’influenza continua a colpire numerosi cittadini, con sintomi come febbre, dolori muscolari, affaticamento e problemi respiratori. Il virus rimane molto diffuso, influenzando ancora molte persone e richiedendo attenzione. È importante non sottovalutare questa situazione e adottare le misure di prevenzione adeguate per tutelare la propria salute e quella degli altri.

Febbre, dolori muscolari, stanchezza e disturbi respiratori. A Firenze sono ancora molte le persone bloccate a letto dall’influenza e il virus “sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti”. A dirlo è Elisabetta Alti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

