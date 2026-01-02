Indignazione alla Spezia per i fuochi d’artificio sparati sopra il canile | Video

Da ilsecoloxix.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A La Spezia, i fuochi d’artificio sopra il canile hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e il personale. L’evento ha coinvolto anche i cani, alcuni dei quali hanno ricevuto supporto dalla dottoressa Giovannelli, con gocce calmanti per alleviare lo stress. Questa situazione ha riacceso l’attenzione sulla gestione delle attività rumorose e sull’impatto che possono avere sugli animali ospitati.

I responsabili de L’Impronta: “Per i cani più sensibili abbiamo avuto l’assistenza della dottoressa Giovannelli, che ha somministrato agli esemplari più spaventati delle gocce calmanti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

indignazione alla spezia per i fuochi d8217artificio sparati sopra il canile video

© Ilsecoloxix.it - Indignazione alla Spezia per i fuochi d’artificio sparati sopra il canile | Video

Leggi anche: Fuochi d'artificio sparati nella zona dell'ex manifattura: «Animali impazziti»

Leggi anche: Novara, fuochi d'artificio vicino al canile: scoppia la protesta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

indignazione spezia fuochi d8217artificioIndignazione alla Spezia per i fuochi d’artificio sparati sopra il canile - I responsabili de L’Impronta: “Per i cani più sensibili abbiamo avuto l’assistenza della dottoressa Giovannelli, che ha somministrato agli esemplari più ... ilsecoloxix.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.