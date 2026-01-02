Indignazione alla Spezia per i fuochi d’artificio sparati sopra il canile | Video

A La Spezia, i fuochi d’artificio sopra il canile hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e il personale. L’evento ha coinvolto anche i cani, alcuni dei quali hanno ricevuto supporto dalla dottoressa Giovannelli, con gocce calmanti per alleviare lo stress. Questa situazione ha riacceso l’attenzione sulla gestione delle attività rumorose e sull’impatto che possono avere sugli animali ospitati.

I responsabili de L'Impronta: "Per i cani più sensibili abbiamo avuto l'assistenza della dottoressa Giovannelli, che ha somministrato agli esemplari più spaventati delle gocce calmanti".

Botti di Capodanno sparati proprio sopra il canile di Là Spezia. Indignazione per il gesto Leggi la notizia qui: https://liguriaoggi.it/2026/01/01/la-spezia-volontari-del-canile-denunciano-botti-sparati-sopra-la-struttura/ #canilelaspezia #botticapodanno #LaSpezi - facebook.com facebook

