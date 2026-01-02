Indagato per omicidio chi è Aurora trovata morta a Milano l’annuncio dello zio

È stato identificato l’uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza con Aurora la notte del 28 dicembre a Milano, dove la giovane di 19 anni è stata trovata morta il giorno successivo. Lo zio ha confermato l’indagine e l’avvio di procedimenti penali per omicidio, segnando un passo importante nelle indagini sulla tragica vicenda.

Sarebbe stato finalmente identificato l’uomo che la notte del 28 dicembre scorso è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre passeggiava accanto ad Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina seguente in un cortile condominiale di via Paruta a Milano. Le immagini, analizzate dagli investigatori fin dalle prime ore dopo il ritrovamento del corpo, avevano mostrato una figura maschile camminare con la giovane poco prima della sua morte, diventando uno degli elementi centrali dell’inchiesta. Aurora Livoli era stata trovata senza vita con evidenti segni di violenza su collo e polsi, particolari che avevano subito fatto ipotizzare un’aggressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Lo zio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano: “C’è un indagato per omicidio” Leggi anche: Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio - Ecco chi è la donna trovata morta, probabilmente uccisa, in un cortile tra via Paruta e via Padova, lunedì mattina a Milano. milanotoday.it

Josep Martinez indagato per omicidio stradale - Come da prassi, la procura ha iscritto il portiere dell’Inter nel registro degli indagati: si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un «atto dovuto» in casi di questo tipo. lettera43.it

L’indagato per omicidio ora potrebbe farsi interrogare - A maggio non si era presentato davanti ai magistrati che indagano su di lui, ma ora non esclude di farsi interrogare, consapevole che l’inchiesta a suo carico è su un piano diverso rispetto a quella ... laprovinciapavese.gelocal.it

ULTIM'ORA Indagato per omicidio colposo lo zio del piccolo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.