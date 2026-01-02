Incredibile in Gabon il ministro dello Sport sospende la nazionale e caccia i giocatori | Prestazione vergognosa in Coppa d’Africa

Dopo l’eliminazione nella fase a gironi della Coppa d’Africa, il ministro dello Sport del Gabon ha deciso di sospendere la nazionale e di allontanare i giocatori. Questa decisione, motivata da una prestazione giudicata insoddisfacente, ha suscitato molte discussioni nel panorama sportivo. Un episodio che evidenzia le tensioni e le responsabilità legate alle recenti prestazioni della squadra nazionale gabonese.

Ha dell'incredibile quanto accaduto in casa della Nazionale di calcio del Gabon dopo l'eliminazione nella fase a gironi in Coppa d'Africa. Il ministro dello Sport Simplice-Désiré Mamboulala ha infatti annunciato di aver sospeso la squadra, licenziato lo staff tecnico e cacciato sia Pierre-Emerick Aubameyang che Bruno Ecuele Manga (due dei giocatori più rappresentativi): un'eliminazione al primo turno del torneo che è stata accolta con sdegno nel paese, con il ministro dello Sport che ha annunciato una serie di sanzioni. Contro la Costa d'Avorio, campione in carica, la nazionale gabonese ha perso 3-2, la terza sconfitta in altrettante partite del girone dopo le prime due perse contro Camerun e Mozambico.

