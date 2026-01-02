Incontro tra amministrazione e sindacati dei farmacisti | condiviso il ruolo strategico delle farmacie private

Martedì 30 dicembre si è svolto un incontro tra gli assessori Juri Magrini e Francesco Bragagni e le rappresentanze sindacali dei farmacisti privati del territorio riminese. Durante la riunione è stato condiviso il ruolo strategico delle farmacie private, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo tra amministrazione e sindacati per affrontare le sfide del settore.

Si è svolto martedì (30 dicembre) l'incontro tra gli assessori Juri Magrini e Francesco Bragagni e le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori delle farmacie private del territorio riminese. Un momento di confronto richiesto dai sindacati per avere un confronto istituzionale e.

