Incidente sull’A1 | tre auto coinvolte due donne in ospedale
Alle 12:16, sulla carreggiata nord dell’autostrada A1 al km 346, si è verificato un incidente coinvolgendo tre veicoli. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le forze dell’ordine. Due donne sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.
È stato attivato alle 12.16 il 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, in direzione nord, al km 346. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori BLSD della Misericordia di Lucignano e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi. Due donne, di 49 e 71 anni, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale della Gruccia in codice 2. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
