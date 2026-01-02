Incidente sull’A1 | tre auto coinvolte due donne in ospedale

Alle 12:16, sulla carreggiata nord dell’autostrada A1 al km 346, si è verificato un incidente coinvolgendo tre veicoli. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le forze dell’ordine. Due donne sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

