Incidente sulla neve bambina cade dallo slittino e batte la schiena

Da udinetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla neve si è verificato a Sappada, coinvolgendo una bambina di sette anni rimasta ferita dopo essere caduta dallo slittino. La bambina ha riportato una botta alla schiena ed è stata prontamente assistita dai soccorritori. Le autorità stanno valutando le condizioni e le circostanze dell’incidente.

Paura per una bambina di sette anni rimasta coinvolta in una caduta mentre era sullo slittino a Sappada. L’episodio si è verificato giovedì 1 gennaio 2026 sulle piste di Nevelandia, il parco giochi sulla neve della località montana.La piccola è scivolata dallo slittino riportando un violento. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

