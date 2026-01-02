Incidente sulla neve bambina cade dallo slittino e batte la schiena

Un incidente sulla neve si è verificato a Sappada, coinvolgendo una bambina di sette anni rimasta ferita dopo essere caduta dallo slittino. La bambina ha riportato una botta alla schiena ed è stata prontamente assistita dai soccorritori. Le autorità stanno valutando le condizioni e le circostanze dell’incidente.

Paura per una bambina di sette anni rimasta coinvolta in una caduta mentre era sullo slittino a Sappada. L'episodio si è verificato giovedì 1 gennaio 2026 sulle piste di Nevelandia, il parco giochi sulla neve della località montana.La piccola è scivolata dallo slittino riportando un violento.

