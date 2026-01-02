Incidente spaventoso tutto bloccato e fiamme ovunque Coinvolto autobus carico di persone

Nella mattinata di venerdì 2 dicembre, lungo la Tangenziale di Napoli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un autobus carico di persone. L’incidente ha provocato blocchi alla viabilità e l’intervento delle squadre di emergenza, con alcune fiamme che hanno interessato il veicolo. Le autorità stanno ancora ricostruendo le cause dell’accaduto e forniranno aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.

Nella mattinata di venerdì 2 dicembre si sono registrati momenti di forte tensione lungo la Tangenziale di Napoli, quando un autobus turistico in transito è stato improvvisamente interessato da un incendio mentre era in marcia. Il mezzo, carico di persone dirette verso la città, stava percorrendo il tratto in direzione Capodichino quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi, generando panico tra i passeggeri e rallentamenti immediati alla circolazione.

