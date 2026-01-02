Incidente con il parapendio muore il brianzolo Andrea Ponzoni

Un incidente con il parapendio si è verificato in Brianza, provocando la tragica perdita di Andrea Ponzoni, residente nella zona. L’uomo, appassionato di volo, stava praticando questa attività nel suo territorio quando si è verificato l’incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che ricorda Andrea come un appassionato di sport e natura.

Stava facendo quello che più amava: volare con il suo parapendio. E nei cieli della sua Brianza è accaduta la tragedia. Durante un'ascesa dal monte Cornizzolo ha perso il controllo dell'ultraleggero e si è schiantato.Così nella mattinata di giovedì 1 gennaio ha perso la vita Andrea Ponzoni, 37.

