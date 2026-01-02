Incidente al porto di Civitavecchia | nave di linea urta contro la banchina
Nella mattinata di venerdì 2 gennaio, al porto di Civitavecchia, una nave di linea durante le operazioni di ormeggio ha accidentalmente urtato la banchina. L'incidente, che si è verificato in un momento di normale attività portuale, ha causato temporanei disagi senza registrare feriti o danni significativi. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni portuali.
Momenti di paura nella mattinata di venerdì 2 gennaio al porto di Civitavecchia. Una nave di linea, durante le manovre di ormeggio, ha urtato la banchina. L'incidente è stato causato dalle condizioni climatiche. Incidente al porto di CivitavecchiaLa presenza di forti venti di Libeccio, infatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
