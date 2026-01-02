Incidente a Torino Vallette auto finisce fuori strada

Da torinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio 2026, a Torino Vallette si è verificato un incidente stradale. Un’auto ha perso il controllo e si è fermata su un cordolo, tra via delle Primule e via delle Pervinche. Nessuna ferita grave è stata segnalata, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

 Incidente a Torino Vallette nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio 2026. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito su un cordolo nella zona tra via delle Primule e via delle Pervinche. L’auto ha perso dell’olio e ha riportato alcuni danni nella parte anteriore. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente: auto finisce fuori strada, conducente portato a Careggi

Leggi anche: Torino, finisce fuori strada con l’auto e muore a 21 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente a Moncalieri: tamponamento tra due auto, donna incinta trasportata in ospedale.

Incidente a Torino: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Semafori danneggiati e in tilt - Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, all'incrocio tra corso Trapani e corso Peschiera a Torino. torinotoday.it

Chiara ferita nell’incidente a Torino, l’appello del papà: “Aiutateci a trovare l’uomo che l’ha soccorsa” - E in quel momento di confusione e paura un altro automobilista si è fermato ed è intervenuto per soccorrerla. fanpage.it

Autostrada, tra Caianello e Capua: incidente tra mezzo pesante e cisterna che esplode. Crateri e

Video Autostrada, tra Caianello e Capua: incidente tra mezzo pesante e cisterna che esplode. Crateri e

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.