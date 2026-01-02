Incidente a Torino Vallette auto finisce fuori strada

Nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio 2026, a Torino Vallette si è verificato un incidente stradale. Un’auto ha perso il controllo e si è fermata su un cordolo, tra via delle Primule e via delle Pervinche. Nessuna ferita grave è stata segnalata, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Incidente a Torino Vallette nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio 2026. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito su un cordolo nella zona tra via delle Primule e via delle Pervinche. L'auto ha perso dell'olio e ha riportato alcuni danni nella parte anteriore.

