Incendio pizzeria Raf Bonetta al Vomero chiarita la natura del rogo nella notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno, si è verificato un incendio presso la pizzeria Raf Bonetta, situata in via Cimarosa al Vomero. Le autorità hanno chiarito la natura del rogo, che ha interessato il nuovo locale mentre era chiuso, consentendo di comprendere le cause e le circostanze dell'incidente senza conseguenze per le persone.

Chiarita la natura dell'incendio che nella notte di Capodanno si è verificato ai danni del nuovo locale di Raf Bonetta in via Cimarosa al Vomero, in quel momento chiuso. Si è trattato di un rogo accidentale legato all'utilizzo di fuochi d'artificio. A comunicarlo è stato lo stesso imprenditore.

Incendio pizzeria Raf Bonetta al Vomero, chiarita la natura del rogo nella notte di Capodanno - L'annuncio sui social: "Ci tenevamo a rassicurare tutti, l’evento è nato da un gesto accidentale legato all’utilizzo di fuochi d’artificio" ... napolitoday.it

Incendio alla pizzeria di Raf Bonetta per i fuochi d'artificio - Danni alla pizzeria di Raf Bonetta al Vomero per un incendio che ha interessato i locali, provocato dai fuochi d'artificio. ilroma.net

