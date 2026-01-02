Incendio in una casa vacanze all’Ostiense | evacuato un palazzo diversi intossicati

Nel primo pomeriggio di oggi, via Giovanni Maria della Torre nell'Ostiense è stata teatro di un incendio in una casa vacanze, causato da un elettrodomestico. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di un intero palazzo, con alcuni residenti e ospiti che hanno subito intossicazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Paura nel primo pomeriggio in via Giovanni Maria della Torre: le fiamme partite da un elettrodomestico. Sul posto vigili del fuoco, sanitari e carabinieri. CRONACA DI ROMA – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di una casa vacanze nel quartiere Ostiense, provocando l’evacuazione di un intero palazzo e diversi casi di intossicazione da fumo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 13, in un appartamento situato al quarto piano di uno stabile di otto piani, al civico 7 di via Giovanni Maria della Torre. A causa del denso fumo sprigionato dall’incendio, alcuni residenti hanno accusato malori e si sono sottoposti a cure mediche a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Incendio in una casa vacanze all’Ostiense: evacuato un palazzo, diversi intossicati Leggi anche: Taranto, incendio in casa: palazzo evacuato, un bambino fra i cinque intossicati Intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Liceo Marconi evacuato a Pescara, diversi intossicati da una sostanza sprigionata: malori e paura Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio in una casa vacanze all’Ostiense: evacuato un palazzo, diversi intossicati - Incendio in una casa vacanze all’Ostiense: evacuato un palazzo e diversi residenti intossicati dal fumo. romadailynews.it Campodolcino, incendio in una casa di vacanza: dodici ore di lavoro per domare le fiamme - La probabile causa è il surriscaldamento di una canna fumaria: la casa era stata abitata fino al giorno di Natale, le fiamme si sono sviluppate nella notte tra Natal ... msn.com

Incendio in veranda, casa a fuoco: paura a Porto Sant'Elpidio in via Mazzini, salvato dalle fiamme un gattino - facebook.com facebook

Incendio a Hong Kong, salvate decine di tartarughe e rettili rimasti senza casa dopo la tragedia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.