Incendio in appartamento | morta un' anziana Le fiamme partite dalla cucina palazzina evacuata

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Bracciano, provocando la morte di un’anziana all’interno di un appartamento. Le fiamme sono partite dalla cucina, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’intera palazzina. L’incidente rappresenta un grave episodio di emergenza domestica, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Tragedia a Bracciano dove una anziana è morta a seguito di un incendio divampato in un'abitazione. Il dramma si è consumato questa mattina, venerdì 2 gennaio.Incendio a Bracciano: morta 86enne Secondo quanto appreso, le fiamme - partite per motivi da accertare dalla cucina - intorno alle 6:00.

