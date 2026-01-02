Incendio in appartamento | morta un' anziana Le fiamme partite dalla cucina palazzina evacuata

Da romatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Bracciano, provocando la morte di un’anziana all’interno di un appartamento. Le fiamme sono partite dalla cucina, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’intera palazzina. L’incidente rappresenta un grave episodio di emergenza domestica, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Tragedia a Bracciano dove una anziana è morta a seguito di un incendio divampato in un'abitazione. Il dramma si è consumato questa mattina, venerdì 2 gennaio.Incendio a Bracciano: morta 86enne Secondo quanto appreso, le fiamme - partite per motivi da accertare dalla cucina - intorno alle 6:00. 🔗 Leggi su Romatoday.it

incendio in appartamento morta un anziana le fiamme partite dalla cucina palazzina evacuata

© Romatoday.it - Incendio in appartamento: morta un'anziana. Le fiamme partite dalla cucina, palazzina evacuata

Leggi anche: Fumo e fiamme invadono l'appartamento, palazzina evacuata

Leggi anche: Tetto in fiamme, palazzina evacuata e appartamento dichiarato inagibile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cinisello, appartamento a fuoco. Morta nel rogo anziana di 89 anni; Accende una stufetta elettrica e innesca un incendio che la uccide: morta Maria Catena Pistone; Incendio in via Grazzano, muore una donna; Accende una stufa elettrica e scoppia un incendio: Maria muore ustionata.

incendio appartamento morta anzianaAnziana muore in casa a Cinisello Balsamo per un incendio: fiamme provocate dal malfunzionamento di una stufetta - Una donna di 89 anni è morta a causa delle ustioni riportate mentre dormiva sul divano nella sua abitazione a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. blitzquotidiano.it

incendio appartamento morta anzianaIncendio a Cinisello Balsamo, anziana morta: dormiva con il phon acceso - Le ultime notizie da Cinisello Balsamo dove una anziana signora è morta in un incendio probabilmente causato da un phon rimasto acceso sotto le coperte ... ultimenotizieflash.com

incendio appartamento morta anzianaAnziana muore in casa per un incendio a Cinisello Balsamo - Tragedia nella giornata di ieri a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove una donna di 89 anni, Maria Catena Pistone, ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione ... ticinonotizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.