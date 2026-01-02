Incendio e paura nel Ferrarese villette devastate | i pompieri salvano due famiglie

Un incendio si è verificato tra il 30 e il 31 gennaio a Vigarano, nel ferrarese, causando danni a diverse villette e mettendo in pericolo le famiglie coinvolte. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo due abitazioni e le persone presenti. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che ora attendono maggiori dettagli sulle cause e sulle eventuali misure di sicurezza.

Vigarano (Ferrara), 2 gennaio 2026 – Un risveglio da incubo quello vissuto tra il 30 e il 31 gennaio dagli abitanti di via Dante Alighieri. Un incendio devastante, partito quasi certamente da un'auto parcheggiata, si è propagato con una velocità impressionante, danneggiando fortemente due villette a schiera e lasciando due famiglie senza un tetto. Il boato e la fuga. Tutto ha avuto inizio nel cuore della notte, intorno alle 4.30. A dare l'allarme è stato uno dei proprietari, svegliato dal suono insistente dell'antifurto di casa. L'uomo si è affacciato alla porta, trovandosi però davanti a una scena apocalittica: la sua auto, parcheggiata davanti all'ingresso, era già completamente avvolta da fiamme altissime.

