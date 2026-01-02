Incendio di Crans-Montana come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille

L’incendio di Crans-Montana, che ha causato almeno 47 vittime, sembra essere stato innescato dalle scintille generate dalle candele inserite nelle bottiglie di spumante. Le prime ricostruzioni indicano che questo dettaglio potrebbe aver contribuito alla propagazione delle fiamme. Analizzare il funzionamento di queste candele è importante per comprendere le cause dell’incidente e valutare eventuali misure di sicurezza.

Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

LIVE Crans Montana, le vittime, i dispersi, la dinamica dell'incendio: tutti gli aggiornamenti - Almeno 40 morti e 115 feriti nell’esplosione causata da un incendio all’interno del locale "Le Constellation" di Crans- gazzetta.it

Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della notte di Capodanno, si sarebbe verificato un "flashover", un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi https://shorturl.at/JKDIE - facebook.com facebook

Incendio a Crans-Montana: tra le vittime Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano #SkySport x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.