Incendio a Marconi | fiamme in un b&b tre intossicati Evacuata palazzina di otto piani

Venerdì mattina a Roma, zona Marconi, si è verificato un incendio in un bed and breakfast, che ha portato all’evacuazione di una palazzina di otto piani. Tre persone sono state intossicate e assistite sul posto. L’intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha garantito la sicurezza degli occupanti e dei residenti coinvolti. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione ma è stato prontamente contenuto.

Paura venerdì mattina a Roma, in zona Marconi, dove è divampato un incendio in un bed and breakfast. Tre le persone rimaste intossicate, con carabinieri e vigili del fuoco che hanno evacuato gli ospiti della struttura e i residenti della palazzina di otto piani invasa dal fumo.

