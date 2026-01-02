Incendio a Crans Montana Zoli dg del Niguarda | La maggior parte dei pazienti arrivati è lombarda

A causa dell’incendio a Crans Montana che ha coinvolto numerosi giovani, il Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano ha ampliato temporaneamente la sua capacità da 12 a 19 posti letto. Zoli, direttore generale del Niguarda, ha confermato che la maggior parte dei pazienti arrivati sono di origine lombarda, evidenziando l’impatto della tragedia sulla regione. Questa misura mira a garantire un supporto adeguato alle esigenze di cura emergenti.

Incendio a Crans Montana, Zoli, dg del Niguarda: "La maggior parte dei pazienti arrivati è lombarda" - Le parole del direttore: "Non significa che abbiamo fatto una selezione, il trasporto dipende solo dalla loro stabilità" ... milanotoday.it

Crans-Montana, interrogati i titolari del locale. Si indaga per omicidio colposo, incendio e lesioni - È stata aperta un'inchiesta per la catastrofe di Crans- msn.com

Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposo. Almeno 40 vittime, 119 i feriti, tra cui 11 italiani ilsole24ore.com/art/rogo-crans… x.com

La prima vittima identificata dell’incendio divampato a Crans Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno è Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, originario di Genova ma residente a Dubai. Stando a quanto emerso, Galeppini si tro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.