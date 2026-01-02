Incendio a Crans Montana Zoli dg del Niguarda | La maggior parte dei pazienti arrivati è lombarda
A causa dell’incendio a Crans Montana che ha coinvolto numerosi giovani, il Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano ha ampliato temporaneamente la sua capacità da 12 a 19 posti letto. Zoli, direttore generale del Niguarda, ha confermato che la maggior parte dei pazienti arrivati sono di origine lombarda, evidenziando l’impatto della tragedia sulla regione. Questa misura mira a garantire un supporto adeguato alle esigenze di cura emergenti.
Il Centro grandi ustionati del Niguarda normalmente ha 12 posti letto a disposizione dei pazienti. Ora, con la maxi emergenza dovuta all'incendio che ha ucciso decine di ragazzi a Crans Montana in Svizzera, la capacità operativa del centro è stata allargata a 19 posti.Crans Montana, Bertolaso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
